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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Kerkükte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Afrasya Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde yerel saatle sabah 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından vekaleten valilik görevine atanan Rakan Cuburi ise düzenlediği basın toplantısında kentin güvenliğinden polis güçlerinin sorumlu olacağını belirtti.

Cuburi, asayişin sağlanması için devriye ekiplerin görev yapacağını söyledi.

Etiketler: Kerkük'te sokağa çıkma yasağı
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