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Kerkük'te seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı

Irak Kerkük’te seçim sandıklarının yer aldığı depoya bombalı saldırı düzenlendi.

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Kerkükte seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, Bağdat Yolu semtinde, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde kullanılan oyların sandıklar içinde muhafaza edildiği depoya bombalı araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıyı bir intihar eylemcisinin düzenlediğini aktaran Kamil, bomba yüklü aracın deponun girişinde patlaması sonucu 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi 19 kişinin yaralandığını söyledi.

"Sandıklar zarar görmedi"

Park halindeki 10 aracın yanarak hurdaya döndüğü bilgisini veren Kamil, "Saldırının amacı depodaki seçim sandıklarıydı ancak sandıklar herhangi bir zarar görmedi" dedi.

Kamil ayrıca, Kerkük'ün farklı bölgelerinde gece iki bombalı saldırı daha düzenlendiğini, uzaktan kumandayla yapılan saldırılarda can kaybı olmadığını belirtti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü.

Irak Meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim sandıkları, saldırı, Kerkük, Irak
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