  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.062
    EURO 4.926
  • BIST 107015.13
    ALTIN 172.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kerkük'te seçim güvenliği terörle mücadeleye emanet

Kerkük'te seçim güvenliği terörle mücadeleye emanet

Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılacak meclis seçimleri kapsamında seçim günü Kerkük'ün güvenliğini, terörle mücadele güçleri sağlayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kerkükte seçim güvenliği terörle mücadeleye emanet

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, Irak'ın Kerkük şehrinde basın toplantısı düzenledi. 

Saadi, "Kerkük'te seçim günü güvenliği sadece ve sadece terörle mücadele polis gücü sağlayacak'' dedi.

Kent merkezinin her yerinde gereken önlemleri alınacak ve hiçbir güvenlik zafiyetine izin verilmeyecek. Güvenlik güçlerine hava desteği de sağlanacak.

Kerkük merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanacak. Ancak seçmenlerin seçim merkezlerine ulaşmaları için özel araçlar tahsis edilecek. 

Saadi şunları söyledi:

''Olası saldırı ve şiddet olaylarını önlemek amacıyla araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Motosikletlerin de seçimden beş gün önce trafiğe çıkması yasaklanacak.''

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER