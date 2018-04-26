Kerkük'te seçim güvenliği terörle mücadeleye emanet

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, Irak'ın Kerkük şehrinde basın toplantısı düzenledi.

Saadi, "Kerkük'te seçim günü güvenliği sadece ve sadece terörle mücadele polis gücü sağlayacak'' dedi.

Kent merkezinin her yerinde gereken önlemleri alınacak ve hiçbir güvenlik zafiyetine izin verilmeyecek. Güvenlik güçlerine hava desteği de sağlanacak.

Kerkük merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanacak. Ancak seçmenlerin seçim merkezlerine ulaşmaları için özel araçlar tahsis edilecek.

Saadi şunları söyledi:

''Olası saldırı ve şiddet olaylarını önlemek amacıyla araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Motosikletlerin de seçimden beş gün önce trafiğe çıkması yasaklanacak.''

Kaynak: AA