Kerkük'te saldırı hazırlığındaki DEAŞ'a ait 5 şebeke çökertildi

Irak, terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarını temizlemek için operasyon düzenliyor.
Operasyon sırasında Zab kasabasının Burude Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada, 9 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis yaralandı.
Kerkük'ün güneyinde yer alan Zab kasabası yakınındaki mağaralarda çok sayıda DEAŞ teröristinin gizlendiği tahmin ediliyor.
Kentte terör örgütü DEAŞ'a ait, kent içi ve dışında saldırı hazırlığındaki 5 şebeke çökertildi. Operasyonların devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber, AA