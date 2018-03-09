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Buradasınız : » » Kerkük'te saldırı hazırlığındaki DEAŞ'a ait 5 şebeke çökertildi

Kerkük'te saldırı hazırlığındaki DEAŞ'a ait 5 şebeke çökertildi

Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda, 9 terörist öldürüldü. Operasyonlar kapsamında Kerkük'te saldırı hazırlığı yapan 5 şebeke de çökertildi.

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Kerkükte saldırı hazırlığındaki DEAŞa ait 5 şebeke çökertildi

Irak, terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarını temizlemek için operasyon düzenliyor.

Operasyon sırasında Zab kasabasının Burude Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada, 9 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis yaralandı.

Kerkük'ün güneyinde yer alan Zab kasabası yakınındaki mağaralarda çok sayıda DEAŞ teröristinin gizlendiği tahmin ediliyor.

Kentte terör örgütü DEAŞ'a ait, kent içi ve dışında saldırı hazırlığındaki 5 şebeke çökertildi. Operasyonların devam etmesi bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: DEAŞ, Irak, terör örgütü
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