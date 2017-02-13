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Kerkük'te petrol kuyularında patlama: 3 ölü, 7 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde petrol kuyularında patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

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Kerkükte petrol kuyularında patlama: 3 ölü, 7 yaralı

Irak'ın Kerkük kentindeki Bay Hasan petrol kuyularında "yüksek basınçtan" dolayı meydana gelen patlamada, 3 işçinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Necat Hüseyin,  "Bay Hasan petrol kuyularındaki depolama tankında onarım yapıldığı sırada yüksek basınç sebebiyle meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonucu 7 işçinin yaralandığını söyleyen Hüseyin, yaralıların en yakın sağlık merkezine sevk edildiğini dile getirdi.

Hüseyin, petrol kuyusunda meydana gelen patlamaya ilişkin emniyet güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını aktardı.

Bay Hasan petrol kuyularının denetimi Haziran 2014'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunuyor. Günlük yaklaşık 200 bin varil ham petrol, Yumurtalık boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç ediliyor. AA

Etiketler: petrol kuyuları, Kerkük, Irak
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