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Buradasınız : » » Kerkük'te motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Kerkük'te motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda motosiklet kullanılması nedeniyle, Nevruz Bayramı'na kadar motosiklet yasaklandı.

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Kerkükte motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, güvenlik önlemlerini artırma planı çerçevesinde, motosikletlerin Nevruz Bayramı'na kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını söyledi.

Nevruz Bayramı hazırlıkları ve kutlamaları çerçevesinde güvenliği en iyi seviyede tutmayı hedeflediklerine dikkat çeken Saadi, "Kent merkezindeki devriye görevi yapan ekiplerimize saldırı düzenleyenlerin motosiklet kullandıkları ortaya çıktı. Bu yüzden bu tür saldırıları önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için geçici olarak bu yasak getirildi" dedi.

Saadi, Nevruz Bayramı'nda kente giriş ve çıkışların ciddi anlamda kontrol edileceğini vurgulayarak, Kerkük'teki tüm etnik ve mezhep gruplarının önem verdiği Nevruz'un barış ve huzur içinde kutlanması için özel bir güvenlik planı hazırladıklarını anlattı.

Kutlamalarda vatandaşların havaya ateş açmalarının da yasaklandığını vurgulayan Saadi, buna uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: nevruz bayramı, Kerkük, Irak, DEAŞ
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