  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine ait iki noktaya saldırı

Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi Kale Bürosu ile Türkmen Cephesine bağlı Fazıl Antika Kültür Derneğine silahlı saldırı yapıldı.

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Kerkükte Irak Türkmen Cephesine ait iki noktaya saldırı

Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi Kale Bürosu ile Türkmen Cephesine bağlı Fazıl Antika Kültür Derneğine silahlı saldırı yapıldı.

Azadi Polis Merkezinde görevli Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kale Bürosu ile dernek binasına ateş açarak kaçtığını söyledi.

Vindavi, can kaybı ya da yaralanan olmayan saldırıların söz konusu binalarda hasarla sonuçlandığını kaydetti.

Nejdet Vindavi, polisin olaylarla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gayrimeşru referandumun Kerkük'te de yapılmasından dolayı valilik tarafından olası bir karışıklığa karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. AA

Etiketler: Kerkük, ırak türkmen cephesi
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