Kerkük'te intihar saldırısı son anda önlendi

Kerkük'te intihar saldırısı girişimi
-Haşdi Şabi güçleri bünyesindeki Asayib Ehli Hak grubunun bürosuna yönelik intihar saldırısı girişiminde canlı bomba korumalar tarafından öldürüldü, olayda 3 koruma yaralandı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi güçleri bünyesindeki Asayib Ehli Hak grubunun bürosuna yönelik intihar saldırısı girişiminde canlı bombanın korumalar tarafından öldürüldüğü, olayda 3 korumanın da yaralandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Haşdi Şabi'ye bağlı Asayib Ehli Hak milis gücünün bürosuna intihar saldırısı gerçekleştirmek isteyen canlı bombanın korumalarca vurulduğunu söyledi.
Korumaların ateş açmalarıyla birlikte intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıların infilak ettiğini aktaran Ömer, olayda 3 korumanın yaralandığını ifade etti.
Kaynak: AA