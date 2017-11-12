Kerkük'te el bombalı saldırı

Irak Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, Kerkük'ün Runaki Mahallesi'ndeki kontrol noktasına bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade eden Kamil, son on günden bu yana kentin kuzey mahallelerinde benzeri saldırıların arttığına işaret ederek, "Özellikle Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı kuzey mahallelerde görev yapan polis ekiplerine yönelik bu tür saldırılar artmaktadır." diye konuştu.

Kamil, olayın ardından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA