Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında DEAŞ militanları, Dibis-Sergaran otoyolunda devriye görevi yapan Haşdi Şabi'ye bağlı güçlere ateş açtı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.

Çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kamil, bölgeye takviye gücün sevkedilmesinin ardından DEAŞ militanlarının kırsal bölgelere kaçtığını belirtti.

DEAŞ militanları sahte kontrol noktası kurdu: 2 ölü

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, Irak askeri üniformaları giyen bir grup DEAŞ militanının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde sahte kontrol noktası kurduğunu söyledi.

Ubeydi, militanların kontrol noktasında 5 sivili durdurduğunu, bu kişilerden 2'sini öldürdüğünü ve 3'ünü kaçırdığını aktardı.

DEAŞ militanları 12 Mart'ta da Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurmuş ve 10 kişiyi öldürmüş, 5 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: AA