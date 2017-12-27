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Kerkük'te bombalı saldırıda iki asker hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:48



