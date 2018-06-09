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Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Irak Kerkük'te iki ayrı kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Kerkükte bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Kudüs caddesi ile Bağdatyolu semtinde iki ayrı kafeteryaya bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıların, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kafeteryaların yakınlarına bırakılan patlayıcılarla gerçekleştirildiğini ifade eden Kemal, ''Patlamalarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, kafeteryalarda maddi hasar oluştu.'' dedi.

Kemal, bombalı saldırıların meydana geldiği bölgelere giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik güçlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, Kerkük, bombalı saldırı
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