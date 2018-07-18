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Kerkük'te bombalı saldırı: 1 alay komutanı yaşamını yitirdi

Irak Kerkük'te emniyet güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırıda 1 alay komutanı hayatını kaybetti.

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Kerkükte bombalı saldırı: 1 alay komutanı yaşamını yitirdi

Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli Albay Hamid el-Ubeydi, Kerkük'e 45 kilometre uzaklıktaki Dakuk ilçesinde, İttihadiye Polis Teşkilatına bağlı emniyet güçlerine yönelik saldırıda, ismi açıklanmayan 16. Tugay 1. Alay Komutanı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ubeydi, saldırının emniyet güçlerinin bölgede tarama yaptığı sırada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, bombalı saldırı
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