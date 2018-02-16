Kerkük'te askeri üste yangın

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından yangın çıktı.

Olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakını infilak etti.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekipleri acilen müdahale etti.

Patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA