  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.728
  • BIST 116225.6
    ALTIN 164.518
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kerkük'te askeri üste yangın

Kerkük'te askeri üste yangın

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssünde bulunan mühimmat deposunda çıkan yangında çok sayıda patlayıcı infilak etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kerkükte askeri üste yangın

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından yangın çıktı.

Olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakını infilak etti.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekipleri acilen müdahale etti.

Patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, kerkük yangın, askeri üs, K1 askeri üssü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER