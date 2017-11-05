Kerkük'te art arda iki patlama

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan Haşdi Şabi ofisine bomba yüklü motosikletlerle art arda iki intihar saldırı gerçekleştirildi.
Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam ofisine yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olan Saray es-Salam, Haşdi Şabi içerisinde aktif varlık gösteriyor.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
Kaynak: AA/TRT Haber