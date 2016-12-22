'Kerkük'e nüfusun yarısı kadar iç göçmen aldık'

Irak'ta meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmalardan dolayı evlerini terk eden yüz binlerce iç göçmene ev sahipliği yapan ikinci büyük kentin Kerkük olduğu bildirildi.

Kerkük vilayetindeki iç göçmenlerin durumuna ilişkin konuşan Göç ve Göçmenler Dairesi Müdürü Ammar Sabah, "Irak'ta Duhok kentinden sonra en çok iç göçmene ev sahipliği yapan ikinci kent Kerkük'tür. DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra şu ana kadar 700 bin iç göçmen kente geldi." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e iç göçmen akının 2014 yılında başladığını ve halen devam ettiğini dile getiren Sabah, "Kent nüfusunun yarısı kadar iç göçmen aldık. Bu da doğrudan kentin hizmetini, enerji tüketimini ve hayatın tüm alanlarını etkiledi." diye konuştu.

Sabah, DEAŞ'ın iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Kerkük'e bağlı Havice ilçesinden 5 bin kişilik göç dalgasının olabileceği tahmininde bulundu.

"Açık bir hapishanede yaşıyorum"

DEAŞ'ın Musul'un batısında yer alan Telafer ilçesini ele geçirmesinden sonra Kerkük kentine sığınan 55 yaşındaki Nezar İbrahim, son iki buçuk yıldır zorlu bir hayat mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Açık bir hapishanede yaşıyorum. Hükümet tarafından sunulan gıda ve hizmet yardımları yetersiz kalıyor. Bizim gibi yaşlı insanların maddi gelire ve hükümetin desteğine ihtiyacı var." dedi.

Musul'dan kaçan başka bir iç göçmen İsmail Yasin ise şunları kaydetti:

"'Bu çadırlarda kış çok sert geçiyor. Mutfak ve yaşam alanının aynı olduğu tek bir çadırda yaşıyoruz. Yangın çıkması ihtimaline karşı elektrikli ev aletlerini kullanmaktan çekiniyoruz. Yangın çıkacağı korkusundan dolayı geceleri çadırda uyurken ısıtıcıları açamıyoruz. En kısa süre içerisinde evimize dönmek istiyoruz. Kimse iç göçmen olmaktan mutlu değil." AA