Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi.

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız." dedi.

Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKBY ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Irak güçleri, 2014'ten bu yana tartışmalı bölgelerde yayılan Peşmerge'nin kontrolü altında bulunan Kerkük petrol sahalarının denetimini geçen ayın ortalarında yeniden sağlamıştı.

Bundan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Akdeniz'den Ceyhan Limanı'na uzanan boru hattıyla Türkiye'ye pompaladığı 250 ila 300 bin varil Kerkük petrolü, buradan uluslararası pazarlara ulaşıyordu.

Kerkük'teki toplam petrol rezervinin 13 milyar varil olduğu kaydedilirken bu rakamın Irak'taki petrol rezervlerinin yüzde 12'sine tekabül ettiği öngörülüyor.

Kaynak: AA