Kerkük petrolü sevk edilmeyi bekliyor

Irak, Türkiye ve IKBY ile petrol ihracatının Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlaması için müzakerelerini sürdürüyor.

Irak Petrol Bakanı Cabbar el-Luaybi, Irak'ın yarı resmi gazetesi "Sabah'a" verdiği demeçte, Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan petrolün Ceyhan limanına tekrar sevk edilmesi için Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Türkiye arasındaki görüşmenin devam ettiğini ifade etti.

Ham petrolün Türkiye üzerinden boru hatlarıyla Ceyhan'a sevk edilmesi tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Luaybi, sevk işleminin görüşmelerden çıkacak karara göre şekilleneceğini kaydetti.

Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan ham petrolün durumuna da değinen Luaybi, ülke içerisinde rafinerilerde işlenmek üzere günlük 220 bin varil petrolün çıkarıldığını aktardı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, Mayıs ayında yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki petrol sözleşmelerinden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle Kerkük'te günlük üretim kapasitesi yaklaşık 550 bin varil petrol olan kuyulardan ihracat yapılamadığını ifade etmişti.

Cihad, Bağdat ve Erbil'in anlaşmaya varması halinde, IKBY'nin boru hattı üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na ihracatın gerçekleşebileceğini söylemişti.

Neden Kerkük'ten petrol ihraç edilemiyor?

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014 tarihinde Musul ve Irak topraklarının üçte birini ele geçirmeden önce Irak merkezi hükümeti, kendi petrol boru hattı üzerinden zaman zaman aksamalar yaşanmasına rağmen Kerkük'teki ham petrolü Ceyhan limanına ihraç edebiliyordu.

DEAŞ'ın, merkezi hükümetin boru hattını ele geçirmesi ve ordu güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi ardından Bağdat yönetimi Kerkük'teki kuyular üzerindeki etkisini yitirdi. Bağdat'ın boru hattının atıl duruma düşmesinin ardından, IKBY kendi bölgesinden geçen yeni bir hat inşa ederek hem Kerkük hem de Kürt Bölgesi'nden çıkarılan petrolü ihraç etmeye başladı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 6 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon sonucunda ise Peşmerge güçleri 3 yıl aradan sonra Kerkük'ten geri çekildi ve Erbil yönetimi Kerkük'teki petrol kuyularını kaybetti.

Kerkük'te 5 petrol kuyusu var

Bağdat yönetimi de, Ekim 2017'de Kerkük'teki ham petrolü, yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda ve günlük 1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olacak yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ile ihraç etmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak söz konusu boru hattının inşası için henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Güneydeki Basra'dan sonra Irak'ın ikinci petrol zengini vilayeti olarak bilinen Kerkük'te, Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya ve Cenbure olmak üzere toplam 5 petrol kuyusu var.

Kaynak: AA