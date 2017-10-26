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Kenyalılar yeniden sandık başında

Kenyalılar, devlet başkanlığı seçimi için sıkı güvenlik önlemleri altında oy kullanmaya başladı.

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Kenyalılar yeniden sandık başında

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk, muhalefetin boykotuna rağmen yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Kenya'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen ancak çeşitli "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen devlet başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk, sıkı güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00'ten itibaren oy kullanmaya başladı.

Seçim sırasında ülke genelinde 130 bin polis görev yapıyor. Özellikle muhalefet destekçilerinin çoğunlukta bulunduğu eyaletlerde sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

Seçimde aralarında Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da bulunduğu 7 aday yarışıyor. Muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga, seçimden resmi olarak çekildiğini duyurmuştu.

Muhalefet seçimi boykot ediyor

Seçim Komisyonunun tarafsız olmadığını ileri sürerek seçim yarışından çekilen Odinga, dün başkent Nairobi'de düzenlediği mitingde "direniş hareketi" başlattıklarını belirtti ve yandaşlarına oy kullanmayarak seçimi boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Anayasaya uygun şekilde seçilmemiş bir yönetime saygı göstermeyeceklerini belirten Odinga, seçimi "sahte bir tekrar" olarak nitelendirerek 90 gün içinde yeniden seçime gidilmesini istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kenya, sandık, seçim
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