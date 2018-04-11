Kenya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 17 ölü, 46 yaralı

Kenya'da Nairobi eyaletine giden yolcu otobüsü, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesiyle Siyiabei Nehri'ne düştü.

Narok Emniyet Müdürü George Natembeya, kazada otobüste bulunan 63 yolcudan 17'sinin yaşamını yitirdiğini, 46'sının yaralandığını kaydetti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Yaralılardan büyük kısmının durumunun ağır olduğunu belirten Natembeya, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kazada yaşamını yitirenler arasında 3 çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün karşı taraftan hızla gelen bir kamyona çarpmamaya çalışırken aracın kontrolünü yitirdiğini söyledi.

Kenya Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurumu verilerine göre, her yıl trafik kazalarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA