Kenya'da yangın 6 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı

Kenya'nın başkent Nairobi'deki gecekondu mahallesi Kijiji'de gece yarısı çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangın nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini kullanamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden 36 yaşındaki David Nyakiongora, gece yarısı çıkan yangının kısa sürede yayıldığını söyledi.

Nyakiongora, "Mahallenin çoğu noktasında araçların geçebilmesi için yol yok, sokaklar çok dar. O yüzden gelen itfaiyelerin bir çoğu yangına müdahale edemedi. Evlerimiz göz göre göre yandı." dedi.

Yangından etkilenen ailelerin geçici konaklaması için bir ilkokulun bahçesinde kamp oluşturulurken, sokakta kalan ailelere gıda yardımı yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kenya'da 29 Mart 2017'de başkent Nairobi'nin Karen semtindeki Kuwinda gecekondu mahallesinde meydana gelen yangında onlarca kişi yaralanmış 2 bin 500'den fazla insan evsiz kalmıştı.

Kaynak: AA