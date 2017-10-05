Kenya'da 'sıtma' 30 can aldı

Kenya'da aşırı yağışlar sonrasında yayılma etkisi gösteren sıtma salgını nedeniyle son iki haftada ölenlerin sayısı 30'a yükselirken yaklaşık bin 500 kişiye sıtma teşhisi konulduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıtma nedeniyle Marshabit eyaletinde 17, Baringo eylaetinde 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Baringo eyaletinin Tiaty ilçesi Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Joseph Nakopir, pazartesinden bu yana sıtma teşhisi konulan 80 hastayı tedavi ettiklerini fakat tedaviye yanıt vermeyen 4 kişinin virüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Nakopir, geçen hafta hayatını kaybedenlerle birlikte Baringo eyaletinde ölenlerin sayısının 13'e çıktığını belirterek hastanedeki kan stoklarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Marshabit Eyaleti Sağlık Müdürü Adano Koch ise yağışlar nedeniyle sıtma virüsünün yayıldığını belirterek sadece Marshabit eyaletinde sıtmaya yakalanan 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Eyalette son bir haftada bin 300'den fazla kişiye sıtma teşhisi konulduğunu kaydeden Koch, Laisamis ve North Horr kasabalarına sağlık görevlilerinin gönderildiğini, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını aktarmıştı.

Tıbbi Hizmetler Direktörü Jackson Kioko da sıtma nedeniyle ölümlerin artmasında, ülke genelindeki birçok hastanede hemşirelerin grevde olmasını ve ilaç yetersizliğini gösterdi.

Öte yandan Kenya Kızılhaç yetkililerinin sıtma salgınının görüldüğü yerlerde yaşayan köylülere sivrisineklerden korunabilmeleri için binin üzerinde cibinlik dağıttığı öğrenildi.

Kenya'da daha çok köylerde etkili olan sıtma hastalığına yakalananlar, erken tedavi edilemediği ve ilaç alamadığı için hayatını kaybediyor.

Kenya Ulusal Sıtma Programı 2014 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 70'inden fazlası sıtma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede 2015 yılında, 20 binden fazla kişi sıtma sebebiyle yaşamını yitirmişti.