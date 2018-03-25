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Kenya'da sığır hırsızları çobanlara saldırdı: 10 ölü

Kenya'nın Samburu eyaletinde silahlı sığır hırsızlarının saldırısında 10 çoban öldü.

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Kenyada sığır hırsızları çobanlara saldırdı: 10 ölü

Bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada, Samburu eyaletinin kuzeyindeki Luporia bölgesinde, hayvan otlatan çobanların saldırıya uğradığını söyledi.

Polis yetkilisi, farklı kabilelerden çok sayıda sığır hırsızı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 çobanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırının polis karakoluna 40 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini aktaran yetkili, olayda çalınan hayvan olmadığını ifade etti.

Kabileler arası çatışmadan endişe ediliyor

Öte yandan, saldırıda yakınları öldürülen aileler, polisin geç müdahalesinden şikayet ederken, olay sonrası bölgede kabileler arasında yeni bir silahlı çatışmanın yaşanmasından endişe ediliyor.

Bölgede sık sık çatışmalar yaşanıyor

Kenya'nın kuzeyindeki Samburu eyaletini de içine alan Güney Rift bölgesinde yaşayan Samburu, Pokot ve Turkana toplulukları arasında arazi mülkiyeti ile otlak ve mera paylaşımı yüzünden sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA  

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