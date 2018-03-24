  • 24 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.928
  • BIST 116602.82
    ALTIN 172.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kenya'da sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da ay başından itibaren meydana gelen sellerde 21 kişi hayatını kaybetti, Tana River eyaletinde ise 3 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kenyada sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya Kızılhaç Koordinatörü Jarred Bombey, güneydeki Tana River eyaletinde Tana Nehri'nin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını kaydetti.

Bombey, sel nedeniyle eyaletteki 3 binden fazla kişinin evlerini terk ederek komşu eyaletlere sığınmaya başladığını ifade etti.

Kızılhaç yetkilisi, eyaletin kuzeyindeki Mathengeni semtinde 134, Bakuyu ve Boka semtlerinde ise yaklaşık 700 ailenin sele kapılmaktan son anda kurtularak evlerini terk ettiğini dile getirdi.

Yetkililerin uyarıları sonucu diğer kasabalardaki aileler, sel tehlikesinden korunmak için farklı bölgelere göç etti.

Sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti

Bu arada, bölgeden göç eden aileler için çadır kamplar kurularak, gıda yardımı yapılıyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sel nedeniyle Tana Nehri çevresindeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgede çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu.

Ülkede, bu ayın başından itibaren meydana gelen sellerde en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kenya, sel, Aşırı yağışlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER