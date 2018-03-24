Kenya'da sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya Kızılhaç Koordinatörü Jarred Bombey, güneydeki Tana River eyaletinde Tana Nehri'nin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını kaydetti.

Bombey, sel nedeniyle eyaletteki 3 binden fazla kişinin evlerini terk ederek komşu eyaletlere sığınmaya başladığını ifade etti.

Kızılhaç yetkilisi, eyaletin kuzeyindeki Mathengeni semtinde 134, Bakuyu ve Boka semtlerinde ise yaklaşık 700 ailenin sele kapılmaktan son anda kurtularak evlerini terk ettiğini dile getirdi.

Yetkililerin uyarıları sonucu diğer kasabalardaki aileler, sel tehlikesinden korunmak için farklı bölgelere göç etti.

Sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti

Bu arada, bölgeden göç eden aileler için çadır kamplar kurularak, gıda yardımı yapılıyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sel nedeniyle Tana Nehri çevresindeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgede çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu.

Ülkede, bu ayın başından itibaren meydana gelen sellerde en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA