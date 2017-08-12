Kenya'da seçimlerin ardından birçok eyalette çatışma çıktı

Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Uhuru Kenyatta'nın kazanmasının ardından seçim sonuçlarına itiraz eden muhalif aday Raila Odinga'nın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, başta Nairobi, Kisumu ve Homa Bay olmak üzere ülkedeki birçok eyalette sokaklara çıkan Odinga yanlısı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda göstericinin yaralandığı ve ölenlerin olduğu belirtildi.

Muhalefetin çağrısı üzerine sokaklara çıkan gruplar, seçim sonuçlarını protesto etti. Polisle çatışmaya giren göstericiler, araçları ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.

Başkent Nairobi'deki gecekondu mahallesi Kibera'da seçim sonuçlarına itiraz eden kalabalık sokaklarda ateş yakıp, yollara barikat kurarak polisin müdahalesine engel olmaya çalıştı.

Polisin göstericilere ara ara biber gazıyla müdahale ettiği Kibera'da protestoları takip eden yerel televizyon kanalı KTN'nin muhabiri gözaltına aldı.

Kisumu eyaletinde polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu bazı göstericilerin ağır yaralandığı belirtilirken, ölülerin de olduğunun aktarıldığı olayda kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede yolları trafiğe kapatan göstericilerin, polise taşlarla saldırdığı ve çevredeki dükkanları yağmalayarak etrafa büyük zarar verdiği aktarıldı.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), önceki gün yaptığı açıklamada, 8 milyon 203 bin (yüzde 54,27) oy alan Uhuru Kenyatta'nın ikinci kez devlet başkanı seçildiğini, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın ise 6 milyon 762 binini (yüzde 44,74) alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

Muhalefetteki Ulusal Süper İttifakı Partisi (NASA) liderleri, sonuçların açıklanmasından kısa süre önce yaptıkları açıklamada, seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını belirterek problemlerin seçim komisyonu tarafından açığa kavuşturulmadığını ve bu nedenle seçim sonuçlarını tanımayacaklarını ifade etmişti.