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Kenya'da salgın hastalıklar çoğalıyor

Kenya'da son aylarda görülen yeni salgın hastalıklar nedeniyle alarm verildi. Ülkede ocak ayından bu yana sadece koleradan 75 kişi hayatını kaybetti.

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Kenyada salgın hastalıklar çoğalıyor

Ulusal basında yer alan haberde, Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde sene başından beri etkili olan Kolera, Kızamık, Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve Chikungunya Ateşi gibi salgın hastalık vakalarının sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Ülkede bulunan toplam 47 eyaletin 19'unda çeşitli salgın hastalıkların görüldüğü ifade edilirken, özellikle kolera nedeniyle sadece Ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 75'i bulduğu kaydedildi.

Sağlık yetkilileri son 6 ay içerisinde 4 bin 954 tane kolera vakasının rapor edildiğini aktardı. Ülkede salgın hastalıklarla mücadele için profesyonel sağlık ekipleri oluşturuldu. Ekipler hastalıkların etkili olduğu eyaletlerde görevlendirildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı son olarak Kenya'nın kuzey doğu bölgesindeki Wajir eyaletinde 5 kişinin sığır hayvanlarından bulaşan bir hastalık türü olan Rift Vadisi Ateşi (RVF) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

RFV'nin görüldüğü Wajir eyaletinde izolasyon merkezi oluşturulurken, bölgede denetimsiz hayvan kesiminin ise yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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