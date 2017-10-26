  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.825
    EURO 4.463
  • BIST 107334.78
    ALTIN 155.919
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kenya'da olaylı başkanlık seçimi: 4 ölü, 26 yaralı

Kenya'da olaylı başkanlık seçimi: 4 ölü, 26 yaralı

Kenya'daki devlet başkanlığı seçimlerini protesto eden taraftarlar ile güvenli güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kenyada olaylı başkanlık seçimi: 4 ölü, 26 yaralı

Kenya'nın başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu, Migori, Homa Bay ve Machakos eyaletlerinde seçimi protesto eden muhalafet taraftarları polisle çatıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin kalesi olarak görülen Kisumu ve Migori'de polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı.

Nairobi'de seçimi boykot eden muhalefet taraftarları, bazı mahallelerde lastik yakarak yolları kapattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderilirken, çıkan olaylarda 2 kişinin polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Machakos'da da muhalafet taraftarları polise taş ve sopalarla saldırırken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir göstericinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çoğunluğu polisin ateş açması sonucu meydana gelen yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılan göstericilerin sayısının en az 26 olduğu belirtiliyor.

Güvenlik nedeniyle bazı eyaletlerde seçim ertelendi

Kenya Bağısız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, yaptığı basın açıklamasında, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkede Siaya, Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerindeki oy verme işleminin 28 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Muhalefetin kaleleri olarak görülen oy verme işleminin ertelendiği yerlerde muhalifler oy kullanmaya gitmeyerek gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınan seçimde 130 bin polis görev yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kenya devlet başkanlığı seçimi, Kenya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER