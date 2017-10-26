Kenya'da olaylı başkanlık seçimi: 4 ölü, 26 yaralı

Kenya'nın başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu, Migori, Homa Bay ve Machakos eyaletlerinde seçimi protesto eden muhalafet taraftarları polisle çatıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin kalesi olarak görülen Kisumu ve Migori'de polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı.

Nairobi'de seçimi boykot eden muhalefet taraftarları, bazı mahallelerde lastik yakarak yolları kapattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderilirken, çıkan olaylarda 2 kişinin polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Machakos'da da muhalafet taraftarları polise taş ve sopalarla saldırırken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir göstericinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çoğunluğu polisin ateş açması sonucu meydana gelen yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılan göstericilerin sayısının en az 26 olduğu belirtiliyor.

Güvenlik nedeniyle bazı eyaletlerde seçim ertelendi

Kenya Bağısız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, yaptığı basın açıklamasında, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkede Siaya, Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerindeki oy verme işleminin 28 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Muhalefetin kaleleri olarak görülen oy verme işleminin ertelendiği yerlerde muhalifler oy kullanmaya gitmeyerek gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınan seçimde 130 bin polis görev yapıyor.

Kaynak: AA