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Buradasınız : » » Kenya'da okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Kenya'da okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Kenya'nın Somali sınırındaki Wajir eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğu sanılan kişilerce bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.

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Kenyada okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Ulusal basındaki haberlere göre, Eyaletin Emniyet Müdürü Stephen Ng’etich, Eş-Şebab üyeleri olduğundan şüphelenilen silahlı kişilerce sabah saatlerinde Qarsa İlkokuluna yönelik saldırıda 3 öğretmenin yaşamını yitirdiğini, 6 öğretmenin ağır yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırıda bazı öğrencilerin kayıp olduğu yönünde iddialar bulunuyor.

Polis yetkilisi Muhammed Sheikh de olayın ardından bölgeye intikal eden bir polis aracının saldırganların okulun bulunduğu yol güzergahına yerleştirdiği mayını patlattığını, ölü veya yaralı bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: silahlı saldırı, Kenya
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