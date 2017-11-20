Kenya'da, muhalefet seçimin iptalini istiyor

Kenya 26 Ekim'den bu yana sokakta.

Nedeni ülkede yapılan başkanlık seçimleri.

Mevcut başkan Kenyatta oyların yüzde 98.,26'sını alarak yeniden başkan seçildi.

Onun bu kadar yüksek oy almasının nedeni ise muhaliflerin seçimi boykot etmesi.

Muhalifler seçimler öncesinde başlattıkları protesto gösterilerini halen sürdürüyor. Kimi zaman sokaklarda polisle çatışan göstericiler seçimlerin yasa dışı olduğunu ve iptal edilmesini talep ediyor.

Onlar bu isteklerini sadece sokaklarda haykırmakla kalmadı Kenya Yüksek Mahkemesi'ne de itiraz başvurusu yaptılar.

Ancak mahkeme bugün bu başvuruyu reddetti. Mahkemeye göre seçimler yasalara uygun şekilde yapıldı ve seçim sonuçlarında bir usulsüzlük yok.

Yüksek mahkeme gerekçeli kararını 21 gün içinde kamuoyu ile paylaşacak. Ancak Kenya'da sokağın tansiyonu düşecek gibi görünmüyor.

Kaynak: AA