  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kenya'da kolera alarmı: 8 ölü

Kenya'nın Garissa ve Tana River eyaletlerindeki kolera salgını nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 290'dan fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kenyada kolera alarmı: 8 ölü

Garissa Sağlık Müdürü Mohamed Farah, salgının iki hafta önce tespit edildiğini belirtti.

Farah, şimdiye kadar 290'dan fazla kişiye kolera tanısı konulduğunu, bunların 129'unun Garissa İlçe Hastanesindeki izolasyon biriminde tedavilerinin devam ettiğini, geriye kalanların da tedavisinin tamamlandığını kaydetti.

Kolera bakterisinin ilk olarak Tana River'da ortaya çıktığını dile getiren Farah, durumun bir an önce kontrol altına alınabilmesi için Tana River'daki sağlık görevlileriyle iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi.

Salgın, kirli su tüketiminden kaynaklanıyor

Farah, "Garissa Hastanesi izolasyon birimindeki tüm vakaların yüzde 90'ından fazlası komşu Tana River eyaletinden geliyor. Salgının bu bölgede yaşayan insanların kirli su tüketiminden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) derlenen verilere göre, Kenya'nın 2017 yılı başından bu yana ciddi anlamda kolera vakalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kenya'da geçen yıl Nairobi ve Garissa eyaletlerinde toplamda bin 216 kolera vakası rapor edilirken, salgına yakalanan 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kenya, kolera salgını
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