  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Kenya'da kadına cinsel saldırıya idam cezası

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bir otobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan 3 kişi idam cezasına çarptırıldı.

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Kenyada kadına cinsel saldırıya idam cezası

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bir otobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan 3 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre mahkeme, 3 yıl önce Nairobi'de bir yolcu otobüsünde uygunsuz giyindiği gerekçesiyle bir kadının elbiselerini yırtan ve cinsel saldırıda bulunan 3 kişi hakkında idam cezası verdi.

Olayla ilgili otobüsün sürücüsü, muavini ve bir başka erkeğin "zorla gasp ve cinsel saldırı" suçlarından suçlu bulunduğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan kadının mahkemede, bu kişilerin yolcu otobüsünde kendisine zorla tecavüz etmeye çalıştığını fakat kendisinin AIDS olduğunu söyleyince durduklarını söylediği aktarıldı.

Kenya'da kadınlara yönelik 2014 yılında yaşanan benzer cinsel taciz ve saldırıların cep telefonuyla kaydedilip sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından, özellikle kadınlar tarafından başkent Nairobi'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kenya'da asılma yöntemiyle uygulanan idam cezası 1987 yılından bu yana uygulanmazken, o tarihten bu yana mahkemenin verdiği bir çok idam kararı daha sonrasında ömür boyu hapis cezalarına çevrildi.

Etiketler: Kenya, idam cezası, cinsel saldırı
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