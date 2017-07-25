  • 25 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.575
    EURO 4.165
  • BIST 107040.67
    ALTIN 143.667
Buradasınız : » » Kenya'da hapishanede kolera salgını: 2 ölü

Kenya'da hapishanede kolera salgını: 2 ölü

Kenya'nın Kisumu eyaletindeki bir hapishanede ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle biri mahkum 2 kişi öldü, 34 mahkum hastaneye kaldırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kenyada hapishanede kolera salgını: 2 ölü

Kenya'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kıyı kesimindeki Kisumu eyaleti Sağlık Müdürü Ojwang Lusi, eyalette bulunan Kodiaga Maximum hapishanesinde kolera salgının ortaya çıktığını, salgına yakalanan biri mahkum iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Lusi, şu ana kadar kolera nedeniyle hastaneye kaldırılan 34 mahkumdan 13'ünün taburcu edildiğini, 21 kişinin hala tedavi altında olduğunu aktardı.

Salgının nedeninin araştırıldığını aktaran Lusi, çevrede yayılmasının önlenmesi için sağlık yetkililerinin önlem almaya başladığını kaydetti.

Kenya Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan duyuruda, ülkenin 42 eyaletinden 12'sinde kolera vakalarının görüldüğü, mayıs ayından bu yana ülke genelindeki birçok hastanede 381 kolera vakasının rapor edildiği bildirilmişti.

Bakanlık, başkent Nairobi'de kolera vakalarının görüldüğü ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği iki oteli kapattığını duyurmuştu.

Aynı hapishanede 2009 yılında yaşanan kolera salgını yüzünden sadece bir hafta içerisinde 30 mahkum yaşamını yitirmişti.

Etiketler: Kenya, kolera salgını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER