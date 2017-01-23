Kenya'da bombalı saldırı

Eş-Şebab tarafından Kenya'nın Mandera kentinde düzenlenen saldırıda bir polis yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mandera Emniyet Müdürü Fredrick Shisia, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Somali sınırındaki bir konukevine bombalı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda bir polisin öldüğünü belirten Shisia, "Eş-Şebab militanlarının, yabancı turistlerin de olduğunu düşündükleri konukevini hedef aldıklarına inanıyoruz fakat o esnada konukevinde kalan yabancı kimse yoktu." ifadesini kullandı.

Shisia, saldırının ağır patlayıcılarla gerçekleştirildiğini, bu nedenle konukeviyle yakınındaki banka ve otelde de hasar meydana geldiğini kaydetti. Shisia, olayın ardından güvenlik güçleriyle çatışan saldırganların kaçarak izlerini kaybettirdiklerini söyledi.

Örgütün, Ekim 2016'daki konukevi saldırısında 12 kişi ölmüştü.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.