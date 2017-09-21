Kenya'da başkanlık seçimi 26 Ekim'e ertelendi

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), daha önce iptal edilen ve 17 Ekim'de yenileneceği açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce iptal edilen seçimlerin 26 Ekim'de yeniden yapılacağı belirtildi.

17 Ekim'de yenileneceğini duyurduğu seçimlerin 26 Ekim'e ertelendiğini bildiren komisyon, ertelemenin nedenine ilişkin bir bilgi ise vermedi.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı.

Yüzde 44,74 oy alarak seçimi kaybeden muhalefetin adayı Raila Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Kenya Yüksek Mahkemesi ise "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.

Seçim komisyonu, seçimin 17 Ekim'de yenileneceğini duyurmuştu.