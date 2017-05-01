Kenya'da asgari ücretli çalışanlara '1 Mayıs' müjdesi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hükümet asgari ücrete yüzde 18 zam yapılacağını duyurdu.

Başkent Nairobi'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında konuşan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, asgari ücrete yüzde 18 zam yapılacağını söyledi.

Kenyatta, vatandaşların hayat pahalılığından daha az etkilenmeleri için bin dolara kadar olan fazla mesai ve ikramiyelerin vergilendirilmeyeceğini belirtti.

Kenyalıların daha iyi yaşam standartlarına sahip olabilmesi için müreffeh ekonomi kurma yönünde ilerleme kaydedildiğini anlatan Kenyatta, ülkede halihazırda devam eden yol yapım çalışmaları, ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve eğitim düzeyinin arttırılması yönünde ciddi çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Kenyatta, özellikle Ortadoğu olmak üzere yurt dışında çalışan Kenyalı işçilere sadece iş güvenliği alanında akredite olmuş aracı kurumlarla çalışmaları çağrısında bulundu.

İş güvenliğinin önemine dikkati çeken Kenyatta, yakın zamanda işverenlerin iş güvenliği kurallarına riayet etmelerini sağlamak üzere gerekli denetim çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

Yüzde 18'lik zamla ülkede vergiye tabi asgari ücretin en az 13,475 siling (130 ABD doları) olacağı belirtildi.