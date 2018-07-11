Kenya'da 30'dan fazla okul ateşe verildi

Kenya Eğitim Bakanlığı'nın kopya çekilmesinin önlenmesi için yeni kural ve düzenlemeler getirmesi öğrencilerin büyük tepkisiyle karşılaştı.

Ülkede son bir haftada farklı bölgelerdeki 30'dan fazla okul yakıldı.

Kenya Eğitim Bakanı Amina Muhammed, süregelen kargaşanın, çok sayıda öğrencinin sınavlarda kopyayı önlemek için getirilen sıkı düzenlemeleri protesto etmesi nedeniyle yaşandığını söyledi.

8 öğrenci gözaltına alındı

Kisii Lisesi'nin kundaklanması eylemine katıldığı tespit edilen 8 lise öğrencisi bugün gözaltına alındı. Polis, ülkedeki tüm öğrencileri sabıka kayıtlarına işlenen bu tür eylemlerin geleceklerini karartabileceği konusunda uyardı.

Kenya Ulusal Sınav Konseyi Başkanı George Magoha, krize rağmen 1,7 milyon öğrencinin gireceği sınavların yapılacağını belirterek "Eğer okulları yakmaya devam ederlerse adaylar ağaçların altında soruları çözecekler" diye konuştu.

Ülkede 2016 yılında da benzer hadiseler yaşanmış, yüzlerce okul ateşe verilmişti.

Kaynak: AA