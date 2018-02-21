  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kenya Havalimanı'nda bir milyon dolarlık altın ele geçirildi

Kenya'da yasa dışı yollardan yurt dışına altın çıkarmaya çalışan bir kişi, bir milyon dolar değerindeki külçe altınla yakalandı.

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Kenya Havalimanında bir milyon dolarlık altın ele geçirildi

Kenya Gelir İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye seyahat edecek 46 yaşındaki Tanzanya uyruklu yolcunun yaklaşık bir milyon dolar değerindeki altınla yakalandığını belirtti.

Gözaltına alınan kişinin istihbarat raporuyla takip edilerek yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ele geçirilen yaklaşık 32 kilogram külçe altının, soruşturma devam ettiği için Kenya Gelir İdaresi bünyesindeki Gümrük ve Sınır Kontrolü gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Kenya yasalarına göre, ülkedeki işlenmemiş değerli metallerin ve taşların yurt dışına geçişi kısıtlı. Yurt dışına çıkartılmak istenen belirli bir miktarın üstündeki değerli metaller, izne tabi tutuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tanzanya, Kenya, altın
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