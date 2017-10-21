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Kennedy suikastıyla ilgili bilgiler gün yüzüne çıkacak

ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu.

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Kennedy suikastıyla ilgili bilgiler gün yüzüne çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı.

Trump, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. ve Roosevelt’ten sonra en genç başkanı olarak bilinen John F. Kennedy 46 yaşındayken; 22 Kasım 1963 tarihinde onlarca kişinin gözleri önünde vurularak öldürülmüştü.

Etiketler: ABD başkanı Trump, Kennedy suikastı
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