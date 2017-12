Kendisini Noel Baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor

Buzzfeed internet sitesinin haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yaşayan 6 yaşındaki Alfie, yaşlı ve gür beyaz sakallı bir Müslüman olan Hüseyin'le Aralık 2013'te tanıştı.

Yürürken çocuğun kendisine "Santa" diye seslendiğini duyan adam, ailesinden izin alarak Alfie'ye para verdi. Çocuk da Hüseyin'in Noel Baba olduğuna inandı.

Alfie'nin annesi Tracy Ashford-Rose, evlerinin önünden geçen Hüseyin'i gören oğlunun heyecanlanarak kendisine, "Bak Noel Baba" diye bağırdığını anlattı.

Noel Baba sanılan Hüseyin 4 yıldır Alfie ile 13 yaşındaki ablası Hayley'ye Noel zamanında hediye götürüyor. Ayrıca çocukları doğum günlerinde de ziyaret ediyor.

Olayın kahramanlarının fotoğrafını, bir yakınları Facebook grubunda paylaşınca soyadı açıklanmayan Hüseyin çok sayıda teşekkür mesajı ve hediye aldı.

A little boy thought this Muslim accountant was Santa and he's played along for 4 years https://t.co/xApaEwPr2F pic.twitter.com/IUs5dvKNKf