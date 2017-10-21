Kelimesi kelimesine aynı açıklama

Rakka’nın, ABD destekli ana omurgasını PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından kentte terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posteri açılmıştı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepkisini göstermiş ''Rakka’da terörist başının posterini bir yere asmışlar bunu ABD nasıl izah edecek? Dürüst değiller kendilerini dürüstlüğe davet ediyoruz bazı taleplerde bulunuyorlar bilsinler ki her şeyin bir karşılığı var” diyerek ABD yönetiminden bir açıklama istemişti.

Erdoğan'ın bu tepkisine karşılık olarak ABD Büyükelçiliği bu sabah açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada,

''ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.''

Büyükelçilikten yapılan açıklamanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin açılmasına ilişkin soru soruldu.

Nauert, "ABD hükümetinin, teröre karşı mücadelede ve bölgesel istikrarın sağlanmasında Türkiye ile yakın ilişki içerisinde" olduğunu belirterek "PKK, Yabancı Terör Organizasyonları listesindedir ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır, saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir." dedi.

ABD neden bu açıklamaları yapmak zorunda kaldı?

Pentagon Sözcüsü Dana White, Rakka’da PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya, “SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” diye yanıtlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin terör örgütü PKK'nın omurgasını oluşturan SDG'yi tebrik etmişti.

Kaynak: AA