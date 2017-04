Kedi ve köpek eti yiyenlere para cezası verilecek

Tayvan, kedilerin ve köpeklerin etleri için katledilmesini yasakladı.

Hayvan Koruma Yasası'nın kapsamını genişletmek ve hayvanlara eziyet edenlere verilen cezaları artırmak için hazırlanan tasarı kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle, hayvanların araçlara bağlanarak koşturulmaları yasaklandı.

Kedi ve köpek eti satan ya da yiyenlere para cezası

Yasayı ihlal edenler, 2 yıl hapse mahkum edilecek. Kedi ve köpek eti satan ya da yiyenlere 250 bin Tayvan doları (yaklaşık 8 bin ABD doları), hayvanlarını araçlarının ardından koşmak zorunda bırakanlara da 15 bin Tayvan doları (yaklaşık 500 ABD doları) para cezası verilecek.

Hayvanlara eziyet ettiği belirlenen kişilerin isimleri ve fotoğrafları da kamuoyuna ilan edilecek.

Daha önceleri köpek etinin yaygın olarak tüketildiği Tayvan'da 2001'de de kedi ve köpek gibi evcil hayvanların etlerinin ve kürklerinin ekonomik amaçlarla satışı yasaklanmıştı.

Tayvan'ın geçen yıl iktidara gelen ilk kadın lideri Tsai Ing-wen, emekliye ayrılan üç rehber köpeği evine almıştı. Seçim kampanyasında hayvan sevgisini sık sık ön plana çıkaran Tsai'nin iki de kedisi var.

Uzakdoğu'da kediler ve köpekler, etleri, derileri ve kürkleri için katlediliyor. Özellikle Çin'de her yıl 10-20 milyon köpek, eti için öldürülüyor. Her yıl haziran ayında Guangşi Cuang Özerk Bölgesine bağlı Yulin kentinde düzenlenen ve binlerce köpeğin vahşice katledildiği "Köpek Eti Festivali", tüm dünyada hayvan hakları eylemcilerinin tepkisini çekiyor. Hayvan severler, her yıl Çin hükümetine "insanlık dışı" olarak niteledikleri festivali durdurmak için çağrıda bulunup imza kampanyası düzenliyor.