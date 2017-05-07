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Kazaların en çok yaşandığı Ortadoğu şehrinde bir facia daha

Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kazaların en çok yaşandığı Ortadoğu şehrinde bir facia daha

Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İskenderiye kentindeki, otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılamazken, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülke olarak biliniyor.

Kazalara, sürücülerin dikkatsizliği yanında yolların kötü ve elverişsiz olmasının da etkili olduğu kaydediliyor.

Etiketler: Mısır trafik kazası, trafik Kazası, zincirleme trafik kazası
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