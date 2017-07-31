Kazakistan'ın nüfusu 18 milyonu geçti

Kazakistan’ın nüfusu, 1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 18 milyon 14 bine ulaştı.

Kazakistan Milli İstatistik Kurulu, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle ülke nüfusunu açıkladı.

Buna göre, ülke nüfusu geçen yılın haziran ayına göre yüzde 1,3'lük (239,2 bin) artış göstererek 18 milyon 14 bin kişiye ulaştı.

Ülkede nüfusunun 10 milyon 358 bini şehirlerde, 7 milyon 656 bini de köylerde yaşıyor. 2017 ocak-mayıs aylarında 155,4 bin doğum gerçekleşti. Doğum oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 geriledi. 1 yaşına kadar bebek ölümlerinde ise geçen yıla göre yüzde 16,8 azalma oldu. AA