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Kazakistan'dan Suriye'deki ateşkes sürecine destek

Kazakistan, Suriye'de ateşkes için varılan mutabakatın krizin çözümü için pratik eylemlere gerçek temel oluşturacağını bildirdi.

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Kazakistandan Suriyedeki ateşkes sürecine destek

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkesin ve Suriye'de tarafların barışçıl görüşmelere hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, ateşkesin, Suriye krizinin çözümü için pratik eylemlere gerçek temel oluşturacağı görüşü dile getirildi.

Sürecin başarılı olması halinde Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlaması öngörülen siyasi müzakerelere, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve diğer tarafların destek verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev'in daha önce dile getirdiği üzere Suriye görüşmelerinin Astana'da yapılması için hazır olduğumuz açıklamasını yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, dün gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti. Ateşkesin garantörlüğünü Türkiye ve Rusya yapıyor.

Sürecin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

Etiketler: Kazakistan, suriye, rejim, ateşkes, destek, mutabakat
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