Kazakistan’dan kritik Suriye çağrısı

Kazakistan, Astana sürecinin garantör ülkelerine çatışmanın daha da artmaması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki gerginliğin artmasından ciddi endişe duyulduğunu belirtilerek, "Kazakistan, insanlık dışı ve insancıl prensiplere aykırı olan kitle imha silahlarının kullanılmasını şiddetle kınıyor. Suçluların sorumluluk altına alınması için Birleşmiş Milletlerin gözetiminde bu olayın kapsamlı bir şekilde objektif ve tarafsız incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çatışmanın tırmanması ve tarafların pozisyonlarının sertleşmesinin Cenevre ve Astana müzakereleri dahil olmak üzere bugüne kadar uluslararası toplumun terörle mücadelede vardıkları anlaşmaları tehlikeye sokarak, Suriye topraklarında kapsamlı uyum ve barışın sağlanmasını ertelediği bildirildi.

Suriye rejimiyle askeri muhalif grupları arasındaki 30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının korunması ve pekiştirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, “Astana sürecinin garantör ülkelerini çatışmanın daha da artmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kazakistan’ın Suriye krizinin ancak diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini düşündüğünü ve Astana süreci kapsamında Suriye rejimi ve askeri muhalif gruplar arasında doğrudan ateşkes görüşmelerinin devam ettirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.