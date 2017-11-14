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Buradasınız : » » Kazakistan’dan güneş enerjisine dev yatırım

Kazakistan’dan güneş enerjisine dev yatırım

Kazakistan'da iki güneş enerjisi santrali projesi için Alman ve Hollandalı yatırımcılar ile görüşülüyor.

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Kazakistandan güneş enerjisine dev yatırım

Kazakistan'ın Güney Kazakistan eyaletinde 157 milyon avro değerinde iki güneş enerjisi santralinin inşa edileceği bildirildi.

Güney Kazakistan Valisi Canseyit Tuymebayev'un Alman ve Hollandalı yatırımcılarla görüştüğü ve yatırım projeleri hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Görüşmenin ardından yatırım kararının alındığı kaydedilen açıklamada, "Yatırımcıların bölgede 157 milyon avroluk iki güneş enerjisi santrali inşa etmesi kararlaştırıldı. 4,8 ve 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşaatına bu yıl kasım ayında başlanacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuymebayev de 3 milyon nüfuslu Güney Kazakistan bölgesinin, elektriğinin yüzde 65'ini ithal ettiğine işaret ederek, "Enerji projelerini hayata geçirmeliyiz. Bölgemizin iklimi güneş enerjisi üretimi için mükkemmel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, güneş enerjisi santrali, güneş enerjisi
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