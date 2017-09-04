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Kazakistan'dan Arakan açıklaması

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abrahmanov, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılardan ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

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Kazakistandan Arakan açıklaması

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abrahmanov, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılardan ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

Bakan Abdrahmanov, Parlamento binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletlerde (BM) 30 Ağustos'ta düzenlenen toplantıya katıldık ve Myanmar hükümetini, ülkedeki durumun çözümü için çabalayan BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası örgütler ve diğer ortaklarla aktif iş birliğine çağırdık." ifadesini kullandı.

"Myanmar'daki Arakanlı Müslüman toplumun durumundan ciddi endişe duyuyoruz." diyen Abdrahmanov, Myanmar'da İslamofobi eğilimi gözlemlediklerini ve dolayısıyla İİT'nin bu sorunun çözümünde aktif yer alarak ülkedeki Myanmar hükümetiyle diyalog içinde olmasını istediklerini kaydetti.

Etiketler: Kazakistan, Arakan, açıklama
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