Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 ölü

Kazakistan'da yanan ve 57 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünden yalnızca 5 kişi sağ kurtulabildi.
Hayatını kaybeden 52 kişinin Kazak vatandaşı mı yoksa başka bir ülkenin vatandaşı mı oldukları belli değil.
Ayrıntılar geliyor...
Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'da yanan ve 57 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünden yalnızca 5 kişi sağ kurtulabildi.
Hayatını kaybeden 52 kişinin Kazak vatandaşı mı yoksa başka bir ülkenin vatandaşı mı oldukları belli değil.
Ayrıntılar geliyor...