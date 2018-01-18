Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 ölü

Kazakistan'da yanan ve 57 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünden yalnızca 5 kişi sağ kurtulabildi.

Hayatını kaybeden 52 kişinin Kazak vatandaşı mı yoksa başka bir ülkenin vatandaşı mı oldukları belli değil.

Ayrıntılar geliyor...