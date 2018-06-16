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Kazakistan’da Türkler oy kullanmaya başladı

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kazakistan’da yaşayan Türk seçmenler oy kullanmaya başladı.

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Kazakistanda Türkler oy kullanmaya başladı

Kazakistan’da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Astana Büyükelçiliği bünyesinde 1641, Almatı Başkonsolosluğu’nda 2 bin 578 ve Aktau Başkonsolosluğu’nda da 348 seçmen bulunuyor.

Başkent Astana'da bulunan Türk vatandaşlar, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği’nde oyunu kullanırken, Almatı ve Aktau'da seçmenler konsolosluk binalarında oy veriyor.

Seçmenler, 16-17 Haziran tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, seçimle ilgili tüm teknik düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek, "Seçimler, sakin ve huzurlu bir ortamda başladı ve bu şekilde geçeceğini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: türk seçmenler, seçim, Kazakistan
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